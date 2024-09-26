«Сначала думали, что создать своё нереально, но постепенно процесс пошёл». Как компания из Екатеринбурга SoftMediaLab составила конкуренцию иностранным разработчикам на рынке систем управления производством

SoftMediaLab — IT-компания из Екатеринбурга, которая помогает крупным предприятиям реализовывать проекты по разработке цифровых продуктов для промышленности, строительства, банкинга, 1C-разработке, FinTech и информационной безопасности.

Основателями SoftMediaLab являются Георгий Хватов, Александр Карабасов и Михаил Дякин. Команда имеет более 15 лет опыта в создании цифровых продуктов, которые сегодня широко востребованы на рынке России и за рубежом.

В рамках совместного проекта агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес IT-технологии» мы поговорили с директором SoftMediaLab Александром Карабасовым о секретах успеха компании, новых продуктах, конкуренции, планах на будущее и импортозамещении.

«Начинали мы с внедрения биллинговых систем для сотовых операторов в Екатеринбурге, потом освоили рынок России и СНГ. Системы эти, надо сказать, до сих пор отлично работают. Мы часто говорим, что мы выходцы из “Телекома”. Ключевые технари этой компании собрались и решили заняться чем-то новым. Рынок сотовых операторов закончился, и мы искали что-то новое, чем можно ещё заниматься», — вспоминает Александр Карабасов.

С 2017 года компания начала активно масштабироваться, внедряя новые практики в продажах, производстве и управлении проектами, а также расширяя продуктовую экспертизу. Среди первых клиентов SoftMediaLab — одна из крупнейших IT-компаний в России и крупнейшая на Урале — «СКБ Контур».

«Постепенно мы переключились на заказную разработку. С нашим первым клиентом “СКБ Контур” мы так и работали. Сейчас мы часто делаем консалтинговые проекты, анализируем, какое решение лучше подходит для конкретного предприятия, подбираем варианты и внедряем. Ещё одно направление деятельности — аутстаффинг, усиление команд клиента нашими специалистами.Также, когда надо создать новый продукт, мы проводим исследования, изучаем пользователей, рынок конкурентов и делаем что-то уникальное», — рассказывает директор SoftMediaLab.

На данный момент в компании работают около 120 сотрудников по различным направлениям. Она сотрудничает с такими промышленными гигантами, как УГМК, НЛМК, Русал, ЕВРАЗ.

В последние годы Россия активно развивает собственные системы управления производственными процессами (MES), что становится важным шагом в контексте импортозамещения и повышения конкурентоспособности отечественной промышленности. В SoftMediaLab считают, что процесс идёт успешно и на рынке уже есть примеры пилотных проектов, реализованных на крупных промышленных предприятиях.

«Сейчас практически на всех крупных промышленных предприятиях принято решение, что необходимо импортозамещать зарубежные MES-системы, и поэтому мы участвуем в переговорах с крупными компаниями и стремимся работать с ними», — объясняет Александр Карабасов.

SoftMediaLab активно занимается разработкой и внедрением MES-систем. Работа в компании предоставляет специалистам возможность участвовать в крупных инновационных проектах, способствующих их профессиональному росту.

«Смысл идти работать к нам как раз в том, чтобы быстро прокачаться и вырасти как специалисту. В течение года есть возможность поработать на двух-трёх крупных проектах, и обычно это что-то инновационное. Основная наша задача — заглядывать в будущее, приходить к компаниям и предлагать им свои идеи. Это главная наша ценность — привносить инновации», — делится Александр Карабасов.

SoftMediaLab активно работает над созданием новых продуктов, отвечающих современным требованиям рынка. Например, разработка сканера кода уязвимости позволяет улучшить безопасность программного обеспечения и снизить риски кибератак. Кроме того, компания готовит решения для цифровизации не только в промышленности, но и для застройщиков.

«Интеграторский бизнес — это постоянная работа, мы непрерывно изучаем тренды, рынки, что сейчас растёт. Два года назад начал активно формироваться тренд на импортозамещение, и в это же время в компании появилась отдельная команда — департамент цифровых решений в промышленности.Сейчас, например, есть растущий тренд в 1С. Западные системы тоже заменяются на 1С. Мы занимаемся тем, что актуально сейчас, и стараемся смотреть, что будет происходить в ближайшие пять лет. Например, смотрим в сторону работы с искусственным интеллектом», — рассказывает директор компании.

Опыт, накопленный в ходе реализации предыдущих проектов, служит основой для создания новых решений. Каждое успешное внедрение MES-системы или другого IT-продукта позволяет не только улучшить существующие процессы, но и накапливать знания, которые будут использованы в будущих разработках. Такой подход обеспечивает постоянное развитие и укрепление позиций компании на рынке.

«Конкурентов становится больше, освободилась большая часть рынка, так как ушли западные вендоры. Но конкуренция не слишком высокая, есть возможность ещё зайти на рынок промышленности, потому что MES-системы сложные и для работы с ними нужен большой набор компетенций. Процесс постепенно происходит. Сначала в России думали, что создать своё совсем нереально, потому что западные вендоры десятилетиями развивали свои системы, а у нас всё-таки компании, занимающиеся этим, молодые, им 5–10 лет. Но сейчас мы видим подтверждение тому, что всё работает, пилоты проходят, принимаются, то есть российские компании успешно замещают предыдущие продукты», — рассказывает Александр.

В ближайшем будущем SoftMediaLab планирует развивать направление информационной безопасности и продолжать работу в области цифровизации промышленности и девелопмента.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются IT-технологиями. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели смогут рассказать большой аудитории о своих компаниях, создаваемых ими продуктах и услугах в сфере IT и привлечь новых клиентов. Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме коротко расскажите о вашей компании: как долго работаете на рынке IT, наиболее интересные реализованные проекты, в чём ваши конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес IT». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».