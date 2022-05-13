«Смотрящего» за Верхней Салдой приговорили к 10 годам колонии строгого режима по статье УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии»

Сегодня, 13 мая, Свердловский областной суд вынес решение по делу преступного авторитета из Верхней Салды Владимира Кузнецова по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). В пресс-службе суда отметили, что это первое дело по данной статье, которое рассматривается в Свердловской области.

Присяжные посчитали Кузнецова не заслуживающим снисхождения, и суд назначил подсудимому наказание в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей с последующим ограничением свободы на 1 год.

По данным правоохранителей, Кузнецов известен в преступных кругах под кличкой Лис. Начиная с 2009 года он имел неформальный статус «смотрящего» за Верхней Салдой. «Вечерние ведомости» сообщали, что первый раз Кузнецов был судим в 1987 году за изнасилование. После освобождения из мест лишения свободы в 1993 году был повторно судим за злостное хулиганство. В 1994 году он вновь был приговорён к тюремному сроку за драку. В 1999 году был судим за разбой, после чего отбывал срок в местах лишения свободы 7 лет. В 2009 году Кузнецов был осуждён на 5 лет за вымогательство. В последний раз авторитета обвиняли по уголовному делу в 2014 году, после того как в феврале 2013 года в Верхней Салде произошло жестокое убийство.

Ранее группировка во главе с Кузнецовым присваивала себе квартиры собственников, имеющих большую задолженность за коммунальные услуги. Преступников интересовали должники: хронические алкоголики, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, инвалиды. Их было легко убедить в условиях выгодной сделки. В итоге законные собственники оставались ни с чем.