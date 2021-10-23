«Смотри, какой-то урка, весь переколотый». В Нижнем Тагиле на ГГМ полуголый неадекватный мужчина бросался под колёса автомобилей (ВИДЕО)

Вечером 22 октября в Нижнем Тагиле на ГГМ автолюбители заметили в районе дома № 101 на Уральском проспекте неадекватного полуголого мужчину, который лежал на проезжей части. На записи очевидца видно, что человек был явно не в себе и абсолютно не понимал, где он находится.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине, который разгуливал по Гальянке. Сотрудники правоохранительных органов установили его местонахождение и передали бригаде скорой помощи.