СМИ: Застройщики тагильской набережной угрожают обесточить «Демидов Плазу», Nebar и Bright Fit

Отель «Демидов Плаза», кафе Nebar и фитнес-клуб Bright Fit, которые расположены на набережной Тагильского пруда, могут остаться без электричества. Об этом пишет Tagilcity.ru со ссылкой на заявление «Уралстроймонтажа» (УСМ) — застройщика «Тагильской лагуны» — в прокуратуру. В уведомлении якобы говорится о том, что часть набережной до сих пор подпитывается через силовые кабели УСМ и в ближайшее время они будут демонтированы.

«Сети на набережной в Тагиле не наши, они принадлежат другой организации, — подтвердили изданию в пресс-службе “Облкоммунэнерго”. — В данном случае “Облкоммунэнерго” оказывает услугу по передаче электроэнергии до границы сетей. Что касается вопроса про угрозы отключения электроэнергии, которое якобы ждёт потребителей. Сложно это комментировать, потому что никто не имеет права самовольно препятствовать передаче электроэнергии, не выполнив установленные законом процедуры».

В прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила АН «Между строк» сообщили, что им уведомления от «Уралстроймонтажа» не приходило.

«Может, они в прокуратуру области направили. Да, есть задолженность по муниципальным контрактам, но она периодически гасится, в рабочем режиме. Недавно приличные суммы направлялись на погашение задолженности. Мы эту ситуацию контролируем. Что касается демонтажа сетей, здесь нужно разбираться, что, где и в чьей собственности находится и как всё это оформлено. Скорее всего, эта публикация рассчитана больше на некое психологическое воздействие. Для демонтажа сетей ведь тоже деньги нужны», — сообщили АН “Между строк” в надзорном ведомстве.

В пресс-службе мэрии не смогли назвать сумму задолженности перед застройщиками по муниципальным контрактам и попросили направить официальный запрос. Там также подчеркнули, что социальным объектам, расположенным в «Тагильской лагуне», ничего не угрожает, так как оборудование, через которое они получают электропитание, находится на балансе муниципалитета. Представители «Уралстроймонтажа» утверждают, что проложили при строительстве набережной кабели, которые сейчас подпитывают «Демидов Плазу», Nebar и Bright Fit, по просьбе экс-главы Нижнего Тагила (ныне губернатора Магаданской области) Сергея Носова.

«Какие, когда и с кем были договорённости по другим силовым кабелям, нам неизвестно — документально они не были оформлены», — отметили в пресс-службе мэрии.

В «Уралстроймонтаже» тем временем заявили, что компания уже разослала уведомления о предстоящем демонтаже энергосетей представителям всех бизнес-объектов, работающих на набережной. В «Демидов Плазе» об угрозах УСМ узнали только от АН «Между строк», поэтому не смогли оперативно дать комментарий по поводу возникшей ситуации.