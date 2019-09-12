СМИ: Все пять испытаний ракеты «Буревестник» завершились неудачей

Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» как минимум пять раз и все пуски завершились неудачей, со ссылкой на источники, знакомые с соответствующим отчётом разведслужб США, пишет CNBC.

По данным американской разведки, испытания проводились с 2017 года. Самый продолжительный полёт длился более двух минут, самый короткий — четыре секунды. Источники CNBC также сообщили, что Россия намеревается ускорить работу над проектом, чтобы ракеты поступили на вооружение к 2025 году.

С испытаниями ракеты «Буревестник» связывали взрыв на полигоне под Северодвинском в начале августа, в результате которого погибли не менее пяти человек. По версии источников CNBC, инцидент произошёл при попытке достать со дна ракету, оказавшуюся там после предыдущего неудачного запуска.