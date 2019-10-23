СМИ: Во Флориде задержан экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов

Агентство по иммиграции США задержало во Флориде экс-главу компании «Курорты Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова. Об этом сообщает The Miami Herald. По данным источников СМИ, мужчину задержали утром в доме в Санни-Айлз-Бич, где он проживал вместе с женой и новорождённым ребёнком. Причины задержания пока не озвучиваются.

Компания «Курорты Северного Кавказа» отвечала за строительство комплекса для прыжков с трамплина «Русские горки» для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. По данным ТАСС, возведение трамплинов было завершено в феврале 2012 года, но создание инфраструктуры вокруг них затянулось и велось с перерасходом денежных средств. В начале 2013 года президент РФ Владимир Путин посетил стройку и раскритиковал компанию и её руководителя Ахмеда Билалова. После этого тот лишился постов и в фирме, и в Олимпийском комитете России. Ещё позднее в отношении Билалова возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В октябре 2016 года телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники в МВД сообщил, что дело закрыли. В мае 2013 года Ахмед Билалов переехал в Великобританию.