СМИ: В Нижнем Тагиле сотрудников детсадов и школ под угрозой увольнения заставляют привести на выборы президента трёх знакомых

В Нижнем Тагиле сотрудников детсадов и школ под угрозой увольнения заставляют заполнить бланки с данными о знакомых, которые планируют голосовать на выборах. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости» со ссылкой на одного из работников детсада. Как видно на скриншоте, руководитель учреждения просит сотрудника привести с собой на выборы минимум трёх знакомых.

Работников госучреждений просят указать Ф.И.О., домашний адрес, номер телефона и кем им приходится «потенциальный сторонник». В требованиях сказано: важно, чтобы человек не работал в том же образовательном учреждении, а также нельзя указывать родителей. Под угрозой увольнения сотрудников заведующие детскими садами стали требовать такую информацию на прошлой неделе.

«Страшно писать чужие данные, вплоть до домашнего адреса. Нужно остановить этот незаконный сбор персональных данных, которые неизвестно каким образом будут использоваться», — поделился мнением с журналистами Telegram-канала «Осторожно, новости» один из сотрудников образовательного учреждения.

По информации АН «Между строк», с такими же требованиями столкнулись сотрудники других муниципальных организаций и управлений.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.