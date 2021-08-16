СМИ: В Нижнем Тагиле прапорщик полиции насмерть разбился на мотоцикле

В посёлке Висимо-Уткинск 38-летний прапорщик полиции разбился на мотоцикле, со ссылкой на источник пишет «Комсомольская правда - Екатеринбург». Факт аварии подтверждает региональное управление ГИБДД.

«13 августа в 19:45 водитель мотоцикла ИЖ "Планета" не справился с управлением и допустил наезд на камень, в результате съехал с дороги и опрокинулся. Водитель погиб на месте», — пояснили в Госавтоинспекции.

В полиции Нижнего Тагила проводят проверку, в ходе которой, в частности, будет установлено, в каком состоянии погибший сотрудник управлял мотоциклом.

Напомним, 13 августа в центре Нижнего Тагила возле «Александровского пассажа» на проспекте Ленина насмерть разбился мотоциклист. ДТП спровоцировал водитель автомобиля Ford, начавший поворот на парковку и не убедившийся в безопасности манёвра. Водитель иномарки был госпитализирован с переломом, автомобиль получил механические повреждения.