СМИ: В Миассе бездомного обвинили в реабилитации нацизма за то, что он сушил носки на Вечном огне

В Челябинской области бездомного, который сушил носки на Вечном огне, обвинили в реабилитации нацизма (часть 3 статьи 354.1 УК) и арестовали, пишет Znak.com.

29 сентября в полицию Миасса обратились с заявлением о том, что неизвестный повредил искусственные венки на мемориале и попытался их сжечь. Znak.com сообщал, что мужчина 1982 года рождения сушил на мемориале носки. «Московский комсомолец» пишет, что пластиковые венки расплавились в огне и испортили конструкцию.

Znak.com уточняет, что сначала полиция возбудила против мужчины дело о вандализме (статья 214 УК), но позже, как утверждает издание, делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. 30 сентября дело изъяли из МВД в СК, после чего обвинение переквалифицировали на реабилитацию нацизма. Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы. По ходатайству следствия бездомного арестовали на два месяца.