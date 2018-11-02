СМИ: В Кремле не собираются отменять «муниципальный фильтр» и возвращать в бюллетени графу «против всех»

В администрации президента не видят необходимости в отмене или либерализации «муниципального фильтра», переносе единого дня голосования и других кардинальных изменениях избирательной системы, со ссылкой на близкий к Кремлю источник пишет «Интерфакс».

«Вопрос о кардинальных изменениях избирательного законодательства в повестке дня администрации президента не стоит. Там не видят необходимости в отмене или модернизации "муниципального фильтра", а также возвращении в избирательные бюллетени графы "против всех". Перенос единого дня голосования, насколько известно, также не рассматривается», — сказал собеседник агентства.

В минувший понедельник председатель Центризбиркома Элла Памфилова высказалась за поиск решений в рамках текущего выборного процесса — в первую очередь вопроса о «муниципальном фильтре».

«Есть такая стратегическая задача — разработка в целом обновлённого избирательного законодательства, а с другой стороны, решение чрезвычайно назревших, а иногда и перезревших проблем сегодняшнего дня, от этого никуда не деться», — сказала Элла Памфилова.

Среди таких проблем она назвала «муниципальный фильтр». Вместе с тем она напомнила, что ЦИК, не являясь субъектом законодательной инициативы, остаётся площадкой, где эта проблема активно обсуждается с выработкой её решения.

«Надеемся, что в конце концов наши аргументы услышат те, от кого зависят эти решения», — сказала глава ЦИК.

По действующему законодательству выдвижение кандидата на должность главы субъекта РФ должны поддержать от 5 до 10% депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. Мера была введена в 2012 году после возвращения прямых выборов глав регионов, при этом порог фильтра в заданном федеральным законом диапазоне устанавливается региональными законами.

Собранные подписи сдаются в соответствующий избирком вместе со всем пакетом необходимых для регистрации документов. По итогам проверки подписей комиссия решает вопрос о регистрации кандидата для участия в выборах.