СМИ: В коронавирусных госпиталях Свердловской области заканчиваются лекарства от коронавируса

В медицинских учреждениях Свердловской области, где лечат заболевших пациентов с коронавирусной инфекцией, подходит к концу запас лекарств и его не могут оперативно пополнить из-за дефицита препаратов на российском рынке, со ссылкой на неназванный источник и директора управляющей компании фармацевтического холдинга «Радуга» пишет Ura.ru.

«В свердловских больницах катастрофа с гормонами и разжижающими кровь препаратами. Их нет даже и на складах поставщиков, а на предприятиях нет исходных субстанций, которые производят, в частности, в Индии», — рассказал на условиях анонимности собеседник в медицинской среде региона.

Информацию подтвердила руководитель фармкомпании Анна Клименко.

«Это реальный коллапс: планировали, к примеру, 100 упаковок, а нужно тысячу. К сожалению, это касается не только кроворазжижающих, масса препаратов», — оценила она состояние рынка.

По её мнению, на ситуацию повлияло импортозамещение. При этом Анна Клименко отметила, что на складах их предприятий ничего не залёживается.

В то же время в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 опровергли дефицит медикаментов.