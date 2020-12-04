СМИ: В коронавирусных госпиталях Свердловской области заканчиваются лекарства от коронавируса

В медицинских учреждениях Свердловской области, где лечат заболевших пациентов с коронавирусной инфекцией, подходит к концу запас лекарств и его не могут оперативно пополнить из-за дефицита препаратов на российском рынке, со ссылкой на неназванный источник и директора управляющей компании фармацевтического холдинга «Радуга» пишет Ura.ru.
«В свердловских больницах катастрофа с гормонами и разжижающими кровь препаратами. Их нет даже и на складах поставщиков, а на предприятиях нет исходных субстанций, которые производят, в частности, в Индии», — рассказал на условиях анонимности собеседник в медицинской среде региона.
Информацию подтвердила руководитель фармкомпании Анна Клименко.
«Это реальный коллапс: планировали, к примеру, 100 упаковок, а нужно тысячу. К сожалению, это касается не только кроворазжижающих, масса препаратов», — оценила она состояние рынка.
По её мнению, на ситуацию повлияло импортозамещение. При этом Анна Клименко отметила, что на складах их предприятий ничего не залёживается.
В то же время в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 опровергли дефицит медикаментов.
«Дефицита медикаментов в лечебных учреждениях Свердловской области нет. Инфекционные госпитали, оказывающие помощь заболевшим, обеспечены всем необходимым, в том числе дорогостоящими препаратами. Медицинские учреждения Екатеринбурга, где лечение проходит большая часть пациентов, имеют запас по разным наименованиям препаратов от двух недель до трёх месяцев. При этом лечение проводится исключительно по показаниям, когда врачи делают назначения согласно протоколам лечения, утверждённым Минздравом РФ, где чётко регламентирован каждый этап лечения и каждая стадия заболевания», — прокомментировали в региональном оперштабе.