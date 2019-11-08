СМИ: В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан, которые жалуются на проблемы

В Карелии глава администрации Олонецкого муниципального района Сергей Прокопьев предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешённые проблемы: по его мнению, такие расстрелы помогут «успокоить» население, со ссылкой на очевидцев пишет местное издание «Черника».

По информации СМИ, 24 октября на депутатской комиссии совета Олонецкого городского поселения местный совет ветеранов обратился к Сергею Прокопьеву с просьбой привести в порядок братскую могилу. На это глава администрации на повышенных тонах заявил, что в районах люди создают ТОСы и привлекают дополнительные средства, тогда как в Олонце таких прецедентов нет.

«Мол, здесь какие-то "социальные паразиты" окопались», — пишет издание.

Далее комиссия перешла к обсуждению проблем, которые власти не решают уже долгие годы: в Олонце не работает общественная баня и нарушен дренаж. Вопросы также обсуждались на повышенных тонах, и под конец заседания Прокопьев заявил: «Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся».

Один из присутствовавших депутатов вежливо поинтересовался фамилиями четвёрки, которую предлагается показательно расстрелять, на что Прокопьев заверил, что парламентарий в её состав не входит. Далее глава администрации произнёс фразу, что это всё шутка.

Депутат горсовета Олонца Нина Щербакова направила жалобу на поведение Сергея Прокопьева губернатору Карелии Артуру Парфёнчикову, также на главу района написала заявление в прокуратуру местная общественница Наталья Антонова, которая посчитала высказывание угрозой и в свой адрес. Глава карельской «Справедливой России» Ройне Изюмов заявил, что свидетели заявления главы района есть.

«Кажется, господин Прокопьев забыл, за чей счёт он живёт, с чьих налогов зарплату получает. Кормильцев своих он расстрелять решил», — заявил Изюмов.

Политик считает, что Прокопьева нужно уволить «с последующим запретом занимать руководящие должности».

В то же время депутаты Олонецкого городского поселения заявили, что информация СМИ не соответствует действительности. Как пишет «МК-Карелия», одна из депутатов, чьё имя присутствовало в публикациях, заявила, что журналисты не брали у неё комментариев.

В 2018 году в Карелии произошёл скандал из-за ответа губернатора Парфёнчикова местной жительнице, попросившей открыть в одном из населённых пунктов детский сад. Издание «7×7» опубликовало переписку Анны Власовой и Артура Парфёнчикова. Женщина написала главе Карелии в сентябре, попросив открыть в Суоёки детский сад, поскольку ей не с кем оставить двух маленьких детей. Парфёнчиков ответил отказом, заявив, что к нему обращаться бесполезно.