СМИ: В Екатеринбурге задержан глава Верх-Исетского района

Сотрудники ФСБ по подозрению в коррупционном преступлении арестовали главу Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко, сообщает «Коммерсантъ-Урал». В СКР по Свердловской области оперативный комментарий получить не удалось.

Сам Бреденко сегодня на рабочем месте, но с полудня в его кабинете работают силовики, рассказали E1.RU в администрации района. Дверь не открывают никому, даже работникам администрации – они приносят ему на подпись документы.

По сведениям «Коммерсанта», операцию по задержанию главы проводили оперативники УФСБ по Свердловской области. Однако в ведомстве эту информацию ни подтверждать, ни опровергать не стали.

Александр Бреденко с 1999 года работал в городской администрации в должности заместителя председателя комитета по благоустройству, транспорту, связи и коммунальной энергетике. 21 января 2011 года он возглавил администрацию Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ФедералПресс