СМИ: в Екатеринбурге отстранили от работы главу района из-за подозрений в мошенничестве

Главу Кировского района Александра Лошакова отстранили от должности. Об этом 66.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По предположению собеседника агентства, это связано с претензиями ФСБ, расследующей уголовное дело о мошенничестве, одним из фигурантов которого является Лошаков.

В ноябре 2020 года Лошакова задержали по подозрению в мошенничестве. Следствие предполагало, что чиновник участвовал в махинациях при заключении контрактов на ремонт дорог. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». При этом после допроса Лошаков был отпущен и по-прежнему ходит на работу.

Впоследствии стало известно, что Счётная палата Екатеринбурга обнаружила массовые нарушения при заключении контрактов на ремонт дорог.

По факту отстранения чиновника в пресс-службе мэрии отказались давать комментарии.