СМИ: в Екатеринбурге глава района потерял работу после подозрений в мошенничестве

Главу Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова прекратил работу. Об этом Е1.ru сообщил источник в городской администрации. Он отметил, что причиной стало подозрение Лошакова в мошенничестве.

Кроме того, с сайта администрации Кировского района пропало упоминание Лошакова, а замглавы по вопросам экономики и строительства Сергей Визелко значится исполняющим обязанности руководителя районной администрации.

Напомним, в ноябре 2020 года Лошакова задержали по подозрению в мошенничестве. Следствие предполагало, что чиновник участвовал в махинациях при заключении контрактов на ремонт дорог. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». При этом после допроса Лошаков был отпущен и по-прежнему ходит на работу.

Впоследствии стало известно, что Счётная палата Екатеринбурга обнаружила массовые нарушения при заключении контрактов на ремонт дорог. После этого местные СМИ сообщили, что Лошакова отстранили от работы на время следствия.