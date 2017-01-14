СМИ: В Екатеринбург прилетит министр обороны Сергей Шойгу

На сборы генералитета Вооружённых сил России, которые пройдут в Екатеринбурге, планирует приехать министр обороны Сергей Шойгу. Об этом со ссылкой на источники в ВС и администрации губернатора Свердловской области пишет «АиФ-Урал».

Мероприятия запланированы на 19 и 20 января. В четверг, 19 января, в Екатеринбург прибудут главнокомандующий Сухопутных Войск генерал-полковник Олег Салюков, статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков, а также заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Булгаков.

Возглавит сборы либо начальник Генерального Штаба Валерий Герасимов, либо лично глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Вероятность приезда министра составляет 99%, но планы могут поменяться. Ждут Шойгу 20 января», – сообщил источник издания.

Также в Екатеринбург приедут командующие всех военных округов России и начальники их штабов.

Пресс-служба Центрального военного округа отказалась давать комментарии по поводу сборов, заявив, что организацией мероприятия занимается Министерство обороны. Имеется информация о том, что у генералов в Екатеринбурге довольно обширная программа, в ходе которой ожидается встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Агентство новостей «Между строк»