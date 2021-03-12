СМИ: Тёзка прокурора по делам Навального получила от властей Москвы квартиру за 19 млн рублей

Полная тёзка прокурора Екатерины Фроловой, выступавшей гособвинителем во время суда против Алексея Навального по уголовному делу о клевете на ветерана и процесса об изменении наказания по делу «Ив Роше», могла получить от властей Москвы квартиру в столице рыночной стоимостью около 19 млн рублей, пишет Znak. com.

Речь идёт о квартире в панельном доме на Коровинском шоссе, который был построен в начале 2000-х. Кадастровая стоимость квартиры, по данным Росреестра, составляет 9,9 млн рублей. В то же время на сайтах недвижимости квартира аналогичной площади в этом доме выставлена на продажу за 19,2 млн рублей. Фролова являлась её совладелицей до конца февраля 2021 года, а после сообщений, что прокурору Фроловой предоставили госзащиту, данные об имени собственника были изменены. В «Трансперенси Интернешнл — Россия»* указывают, что это распространённый способ скрыть информацию в случаях, когда человек попал под госохрану.

В феврале 2017 года власти Москвы передали трёхкомнатную 80-метровую квартиру в Западном Дегунино Екатерине и Дмитрию Фроловым, об этом говорится в выписке из Росреестра, которую Znak.com получил в конце февраля 2021 года. Фамилия, имя и отчество Екатерины Фроловой полностью совпадают с данными прокурора, которая выступала в качестве гособвинителя на процессе против Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, а также во время процесса по замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». По итогам дела «Ив Роше» Навальному заменили условный срок на 2,5 года колонии, по делу ветерана — оштрафовали на 850 тысяч рублей.

С помощью сервиса Getcontact Znak.com выяснил номер телефона, который у других пользователей записан, например, как «Екатерина Сергеевна Фролова Прокурор ЦАО», «Катя Фролова Прокуратура г. Москвы» и «Прокурор ЦАО Фролова». По неофициальным данным, которые поступили в редакцию, через этот телефон оплачивалась парковка автомобиля рядом с домом в Западном Дегунино, о котором идёт речь. Дозвониться по этому телефону до Екатерины Фроловой при этом не удалось — во время подготовки текста номер был недоступен.

За последние две недели данные в Росреестре о собственнике квартиры были изменены: вместо Екатерины Фроловой в качестве совладельца теперь указана Ирина Филатова. Остальная информация о дате сделки и номере договора прежняя.

В начале февраля «Интерфакс» со ссылкой на «информированный источник» сообщал, что прокурор Екатерина Фролова «находится под государственной защитой» и «ей предоставлена личная охрана».

Гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Россия»* Илья Шуманов объяснил, что «данные о владельце недвижимости традиционно имеют ряд уникальных идентификаторов», включая даты и номера сделок — и эти данные указываются в Росреестре.

«Если мы имеем две выписки на один объект недвижимости, сделанные в разное время, где совпадают все идентификаторы, кроме имени, с большой долей вероятности можно говорить, что данные об имени были изменены. Распространённая причина — случаи, когда человек попадает под госохрану или ему предоставляют госзащиту. Такая защита предоставляется, например, участникам резонансных дел», — рассказал Шуманов.

В пресс-службе прокуратуры ЦАО, где работает Екатерина Фролова, не ответили на звонок по рабочему телефону. Редакция Znak.com направила в ведомство официальный запрос.

* Организация была признана иностранным агентом.