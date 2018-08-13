СМИ: Страховщики планируют ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил лимитировать срок обращения за выплатой по ОСАГО. В организации считают, что необходимо ввести пятидневный срок, в течение которого нужно сообщать компании о страховом случае по ОСАГО, пишет газета «Ведомости».

В РСА рассчитывают, что такая мера позволит избежать случаев, когда об убытке сообщается спустя долгий срок после аварии. Такие ситуации используются мошенниками, поскольку со временем разобраться в обстоятельствах ДТП страховщикам сложно, а задержка выплаты или отказ от неё чреваты штрафом.

Если соответствующие поправки в закон об ОСАГО примут, то автовладельцу, чтобы получить выплату по прошествии пяти дней, придётся доказывать, что у него не было возможности заявить об убытке в указанный срок. В противном случае страховщики смогут законно отказать в выплате.

Как отмечает издание, представитель Минфина не стал комментировать отношение министерства к инициативе РСА, пообещав, что предложения союза будут рассмотрены.