СМИ: США намерены лишить Россию Северного морского пути

Новая «Северная доктрина» США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь. Такое мнение высказал журналист Зоран Милошевич в статье для сербского издания «Печат». По данным издания, в мае 2019 года на встречах с представителями стран, которые граничат с Арктикой, американская сторона дала понять Канаде, что ей нужно забыть о собственном «праве на северо-западный арктический коридор». Также США потребовали от Китая закрыть станции в Исландии и Норвегии и перестать вкладываться в инфраструктуру российского Северного морского пути.

По мнению Вашингтона, Россия должна вывести войска из своих арктических регионов, а Северный морской путь должен быть общим, а не исключительно российским, считает Милошевич. США считают Северный морской путь средством давления на Россию, поскольку он является для неё международным логистическим коридором и внутренней транспортной артерией.