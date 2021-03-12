СМИ: Сотрудникам ГАЗа обещали премии за показания на участников акции в поддержку Навального

Руководство Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде пообещало рабочим премии за показания против участников митинга 31 января в поддержку Алексея Навального, со ссылкой на сотрудника предприятия пишет местное издание NN.ru.

По его словам, мастера участков завода предложили рабочим премии «от 3 до 8 тысяч рублей» за показания против протестующих. Заводчан также спрашивали, «хотят ли они здесь [на заводе] работать и хотят ли, чтобы не было войны». Из-за сложного финансового положения и короткого рабочего месяца многие рабочие согласились. Отмечается, что текст для заявления в полицию им выдали ещё до акции 31 января.

«Завод не работал в праздники, а потом ещё две недели — как обычно. Этот период — самый тяжёлый для работяг из года в год. Начали работать 25 января, и получается, что в этом месяце всего пять рабочих дней. Поэтому зарплата в феврале у нас просто мизерная. Тут как раз и понеслась эта шумиха с Навальным и Путиным», — рассказал сотрудник завода.

Он отметил, что обычная зарплата на заводе — от 18 до 30 тысяч рублей, а обещанные премии — это «хорошие деньги».

В пресс-службе Горьковского автомобильного завода заявили, что сведения о премиях для рабочих — это «вброс дезинформации».

«Возможность, чтобы работников могли агитировать или премировать за какие-либо частные гражданские инициативы, на ГАЗе категорически исключена. Компания намерена организовать собственное расследование с целью найти источник вброса этой дезинформации и разбираться с ним в судебном порядке», — сказали на предприятии.

По оценкам полиции, на протестную акцию 31 января в Нижнем Новгороде вышли около 500 человек, были задержаны более 300 человек, которые в итоге получили административные дела. К протоколам как минимум 13 задержанных были приложены объяснения сотрудников ГАЗа. В опубликованных юристами копиях объяснений сотрудники завода приводили одинаковые формулировки, что в центре города «собралась группа граждан» и что «они двигались по улице, развернули баннеры с надписью "Свобода Навальному" и выкрикивали лозунги "Путин, уходи" и "Свобода Алексею Навальному"».