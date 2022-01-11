СМИ сообщили об увольнении главы КРСУ Максима Прачика «за плохую работу» 

Максим Прачик покинул должность руководителя «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ). Контракт с ним закончился в конце декабря 2021 года, пишет Znak.com со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области.

10 января совет директоров корпорации проголосовал за назначение исполняющим обязанности главы КРСУ первого замдиректора Игоря Визгина. До конца января он будет исполнять обязанности, в феврале власти назначат нового директора.

По словам собеседника издания, на том, чтобы не продлевать контракт с топ-менеджером, настоял новый заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, который теперь курирует работу корпорации. Политик считает, что Прачик,«мягко говоря, плохо» справляется с обязанностями. Дозвониться до пресс-секретаря КРСУ журналистам не удалось.

КРСУ — компания правительства Свердловской области, которая занимается реализацией инвестиционных проектов в регионе и привлечением инвесторов. По данным СПАРК, в 2020 году убытки КРСУ составили 474 млн рублей. Это худший показатель как минимум с 2016 года.

Максим Прачик возглавлял «Корпорацию развития Среднего Урала» с 2018 года.