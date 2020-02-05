СМИ сообщили о недопуске сборной России по футболу до ЧМ-2022. В РФС ничего об этом не знают

Крупнейший спортивный арабский телеканал BeIN Sports в своем Twitter сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Арабские журналисты сослались на источник в ВАДА, при этом никаких других подробностей не приводится, официального подтверждения этой информации от ВАДА не поступало.

В Российском футбольном союзе прокомментировали изданию «Чемпионат.com» сведения о недопуске сборной России к ЧМ-2022.

«Мы не получали каких-либо уведомлений от ВАДА о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году», — сообщили в пресс-службе РФС.

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус также заявил, что агентство не получало никаких документов от ВАДА по поводу возможного отстранения футбольной сборной России.

«Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идёт судебное разбирательство, ещё слишком рано», — сообщил он.

Напомним, 9 декабря исполком ВАДА отстранил Россию на четыре года от участия в крупнейших международных соревнованиях из-за манипуляций в базе данных допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории. Российских спортсменов и тренеров допустят к турнирам только в том случае, если они докажут свою «чистоту», при этом участвовать они должны будут под нейтральным флагом. Российские власти обжаловали решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, окончательного решения по отстранению россиян ещё не принято.