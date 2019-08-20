СМИ сообщили о госпитализации Марка Захарова

Советский и российский режиссёр Марк Захаров госпитализирован в одну из клиник Москвы, сообщает во вторник телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, 85-летний художественный руководитель театра «Ленком» находится в реанимации из-за двустороннего воспаления лёгких. Состояние Захарова оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Советский и российский режиссёр снял такие фильмы, как «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».