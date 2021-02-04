СМИ: Прокурор Свердловской области уходит в отставку

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков покидает занимаемую должность — чиновник уже объявил о своём уходе на собрании коллектива надзорного ведомства, со ссылкой на источники пишут E1.ru и ЕАН.

Официальных подтверждений или опровержений отставки Охлопкова от пресс-службы надзорного ведомства пока нет. О вероятной отставке Сергея Охлопкова активно говорили ещё в 2020 году.

По словам источника издания, предполагается, что 4 февраля Охлопков уйдёт в отпуск, из которого на службу не вернётся. Отмечается, что несколько дней назад в регионе приступил к работе заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, который будет курировать органы прокуратуры Уральского федерального округа. О встрече силовика с полпредом Владимиром Якушевым сообщала пресс-служба полпредства. Ранее Зайцев занимал аналогичную должность в Приволжском федеральном округе.

Информацию ряда СМИ о том, что Охлопков ушёл в результате конфликта, источники ЕАН опровергают.

«Пенсионный возраст, собственное желание. Информация о московской проверке, которая якобы стала причиной кадрового решения, не соответствует действительности, это было обычное плановое ревизионное мероприятие», — говорит высокопоставленный источник ЕАН.﻿﻿﻿﻿﻿

Сергею Охлопкову 62 года, в должности главы надзорного ведомства Свердловской области он прослужил более 9 лет, с ноября 2011 года.

Ранее ротация была произведена в других силовых ведомствах: осенью 2019 года Александра Вяткина в должности начальника областного УФСБ сменил Алексей Зиновьев, а Михаила Бородина в должности начальника ГУ МВД по Свердловской области — Александр Мешков.