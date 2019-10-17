СМИ: Президент Совета по правам человека Михаил Федотов уйдёт в отставку

Президент Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов скоро может оставить этот пост, сообщил источник «Интерфакса». Он уйдёт в отставку, поскольку достиг предельного возраста нахождения на госслужбе. Вероятным кандидатом на пост президента Совета источники называют председателя Общественной палаты России Валерия Фадеева.

Информацию об отставке Федотова также подтверждает член СПЧ Ева Меркачева. Сам Федотов от комментариев отказался.

Михаилу Федотову 70 лет. Он является главой СПЧ и советником президента с осени 2010 года. До этого он был постпредом России при ЮНЕСКО, а также работал в министерстве печати.