СМИ: Правительство в пять раз сократило антикризисный план

Новый вариант антикризисного плана на 2017 год урезан с 488,7 до 107,5 миллиарда рублей. Об изменениях пишет «Газета.ру» со ссылкой на источники в правительстве.

Из плана, по данным издания, исключены приоритетные проекты общей стоимостью 178,9 миллиарда рублей и субсидии регионам в размере 200 миллиардов рублей. В план также не входят предложения по разработке программы финансового оздоровления и социально-экономического развития субъектов России, имеющих крупные долги.

Жёсткой мерой стало исключение налогового послабления для пользователей системы «Платон». Ранее правительство предусматривало заморозку ежегодной индексации платы с грузовиков до 30 июня 2018 года.

Самую большую статью расходов, согласно новому плану, составят субсидии на поддержку автопрома – на них будет потрачено 62,3 миллиарда рублей.

Первоначальная версия антикризисного плана на 2017 год была представлена в декабре 2016 года и предусматривала расходы в размере 488,7 миллиарда рублей. Изменение документа, отмечает издание, связано с переносом «структурных» мер в комплексный план до 2025 года.

Агентство новостей «Между строк»