СМИ: Полиция Нижнего Тагила задержала двух подростков с 800 граммами мефедрона

Полиция Нижнего Тагила задержала двух подростков с синтетическим наркотиком мефедроном. Взятый под стражу парень окончил школу в прошлом году, девочка учится в 9-м классе. Как сообщает Telegram-канал Baza, они были знакомы со школы.

Подростки были задержаны вечером 3 апреля недалеко от дома на улице Жуковского. При обыске у них обнаружили около 800 граммов мефедрона, упакованного в свёртки.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере).