СМИ: Осуждённого за коррупцию и мошенничество бывшего мэра Кирова этапировали в ИК-13 Нижнего Тагила

Экс-главу Кирова Владимир Быкова, осуждённого за взятки и мошенничество, этапировали в ИК-13 Нижнего Тагила. Об этом сообщает источник кировского издания Newsler.ru. Пребывание Владимира Быкова в Нижнем Тагиле подтверждают и члены надзирательной комиссии, уже проверившие условия содержания бывшего мэра столицы Кировской области.

По информации издания, ранее адвокат Быкова Елена Коротких утверждала, что её подзащитный находится в кировском СИЗО, так как в апелляционной инстанции «по двум эпизодам дело вернули на новое рассмотрение».

На запрос журналиста АН «Между строк» подтвердить или опровергнуть информацию о том, действительно ли Владимир Быков находится в Нижнем Тагиле, руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко сослался на закон о персональных данных и воздержался от комментариев.

Владимир Быков родился в 1953 году. Является отставным генералом, был главкомом Кировской области и главой города, а также спикером Законодательного собрания и лидером реготделения партии «Единая Россия». В 2007 году от «Единой России» избран депутатом Кировской городской думы. Затем из числа депутатов избран главой города Кирова. В 2012 году переизбран на эту должность сроком на 5 лет. В октябре 2016 года досрочно покинул пост главы города и председателя Кировской городской думы, заняв пост председателя Законодательного собрания Кировской области.

В ноябре 2019 года был задержан по обвинению в получении взятки около 8 млн рублей, а в марте 2022 года суд приговорил его к 8 годам колонии и штрафу в размере 16 млн рублей. Второй приговор вынесли в феврале 2023 года. После пересмотра дела Быкову назначили 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 17 млн рублей.

Кроме того, апелляционный суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело в части других эпизодов. А именно пособничество в хищении 22 млн рублей в АО «АТП» (ранее по этому эпизоду фигурант дела был оправдан) и получение взятки в размере 7,8 млн рублей за организацию поставок низкокачественного топлива для АТП.