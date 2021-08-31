СМИ опубликовали фейк-ньюс о возобновлении судебной тяжбы качканарских буддистов с ЕВРАЗом

В ряде областных СМИ накануне появилась информация о том, что ЕВРАЗ начинает тяжбу с буддийской общиной «Шедруб-линг» по поводу сноса построек на горе Качканар. Журналисты сослались на опубликованное на странице общины в Instagram сообщение. Однако спустя два дня представители общины выпустили новый пост, в котором опровергли предыдущее заявление.

Как оказалось, община ошибочно истолковала уведомление о судебном слушании, назначенном на 1 сентября в Свердловском областном суде. Представители организации посчитали, что предприятие вновь планирует судиться по вопросу сноса религиозных построек на горе Качканар.

Буддисты обратились в суд, где им пояснили, что речь идёт о совершенно новом деле — нарушении масочного режима председателем общины.

«Друзья, 1 сентября Свердловский областной суд будет рассматривать жалобу Роспотребнадзора на общину, а не обжалование январского решения суда города Качканар. Просим прощения за неточную предыдущую информацию. Этой зимой качканарский отдел Роспотребнадзора неожиданно устроил проверку в строящемся монастыре, теперь пытается оштрафовать председателя буддистской группы за несоблюдение санитарной безопасности на горе», — написали накануне вечером представители общины в своём паблике во «ВКонтакте».

Неверно истолкованные данные на сайте суда повлекли недостоверные публикации в СМИ, которые не перепроверили информацию.

Рассказывая о ситуации вокруг общины, ряд изданий писали о её членах как о мучениках и страдальцах. Ситуацию освещали и ведущие федеральные СМИ. В действительности же помощь общине оказывают все, кто может: региональное правительство, местные сообщества, ЕВРАЗ.

В ЕВРАЗе неоднократно подчёркивали, что постройки расположены на Собственно-Качканарском месторождении и находятся в зоне разлёта осколков от взрывных работ, что небезопасно. Во время длительных переговоров было заключено соглашение о выделении буддистам земли в деревне Косья и инвестиций на развитие общины в размере 26 млн рублей.

Сегодня члены общины придерживаются согласованного графика и могут находиться на горе в выходные дни и в религиозные праздники.