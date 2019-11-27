СМИ: Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства

Миллиардер Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра, сообщает кипрская газета Politis. На это также обратили внимание The Bell и «Открытые медиа».

Кроме Дерипаски, гражданства Кипра лишились его сын и дочь, а также бывшие руководители «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, которых в России объявили в международный розыск из-за обвинений в мошенничестве. Гражданство Кипра Дерипаска получил в марте 2018 года.

В начале ноября власти Кипра объявили о начале отзыва гражданства у 26 человек, которые получили его из-за инвестиций в страну. Среди них оказалось девять россиян. Власти Кипра объясняли это тем, на этих людей выписаны ордеры на арест, официально их имена не назывались. Глава МВД Кипра заявлял, что власти отзовут гражданства, выданные в период с 2012 по 2017 год.