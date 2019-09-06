СМИ: Новые подлодки ВМФ России оказались неспособными надолго уходить под воду 

Три новые подводные лодки ВМФ России из-за международных санкций не получили современное оснащение и не в состоянии в полной мере выполнять боевые задачи, со ссылкой на источник в 4-й отдельной бригаде подводных лодок Черноморского флота, к которому приписаны все три субмарины, пишет телеграм-канал издания «Подъём!».

Речь идёт о дизель-электрических подводных лодках «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол»: на всех трёх кораблях, которые несут боевое дежурство у берегов Сирии, из-за режима санкций импортные батареи были заменены на старые советские. Если импортные батареи позволяют субмаринам находиться под водой до пяти суток, то старые отечественные — не больше двух-трёх.

По словам собеседника издания, проблема была обнаружена только в сирийском порту Тартус, где лодки встали на рейд. При морском переходе в надводном положении батареи заряжались от дизельного двигателя и до погружения не использовались.

Дизель-электрические подлодки «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», построенные по проекту 636.3 «Варшавянка», — одни из новейших субмарин ВМФ России, уточняет Lenta.ru. Они были введены в строй в 2014–2015 годах — то есть как раз в период, когда из-за осложнений вокруг событий в Крыму и Донбассе Россия оказалась под международными санкциями. В Минобороны России пока не комментируют эту информацию.