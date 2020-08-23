СМИ: Навальный находится в Германии в статусе гостя канцлера

Немецкие СМИ сообщили, что оппозиционный политик Алексей Навальный, который в настоящее время проходит лечение в берлинской клинике Charite, находится в стране в статусе гостя канцлера — это позволяет обеспечивать ему круглосуточную полицейскую охрану.

Как пишет ZDF, в настоящее время президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немецких врачей прояснить причины резкого ухудшения состояния здоровья Навального.

По данным ТАСС, сейчас у клиники Charite дежурят три полицейских фургона. У входа в медучреждение дежурят журналисты.

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолёте, борт пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали. Сторонники оппозиционера заявляют, что его отравили. Политик до сих пор находится в коме.

Главврач омской больницы основным диагнозом Навального назвал «нарушение обмена веществ», и медики отметили, что проведённые исследования не выявили ядов в крови и моче больного.

В Берлин политика доставил самолёт, который подготовила организация Cinema for Peace Foundation — в 2018 году она таким же образом помогла перевезти в Германию участника Pussy Riot Петра Верзилова, отравленного неизвестными лицами.