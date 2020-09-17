СМИ: Навального разрабатывали несколько подразделений ФСБ, сопровождавших уголовные дела в отношении Березовского и Ходорковского

Разработкой Алексея Навального и его сторонников занимается сразу несколько подразделений ФСБ — оперативники не только организовали за ними наружное наблюдение, но и устанавливали «прослушку», взламывали электронные переписки и посещаемые ими помещения, пишет издание «Важные истории».

По сведениям издания, Навальный впервые попал в разработку шестого отдела управления «К» ФСБ в 2008–2010 годах, когда начал делать первые антикоррупционные расследования о «Газпроме» и других госкорпорациях. Об этом рассказали несколько экс-силовиков, участвовавших в преследовании Навального и его коллег.

Управление «К» входит в Службу экономической безопасности ФСБ и курирует множество областей: всю кредитно-финансовую сферу России, рынок страхования, таможенные и налоговые органы, борьбу с организованной преступностью и наркотрафиком. Кроме того, оно «превратилось в карающий орган Кремля» — именно шестой отдел сопровождал уголовные дела в отношении Михаила Ходорковского и Бориса Березовского.

Оперативники этого отдела принимали участие во всех уголовных делах против Навального и его соратников — в частности, в рамках дела «Ив Роше» они прослушивали разговоры как минимум десяти сотрудников ФБК, а в 2016 году вскрыли банковскую ячейку тогдашнего директора ФБК Романа Рубанова.

Позже к разработке Навального подключилось ещё одно подразделение ФСБ — управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом (УБТПЭ), входящее в Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Это управление также близко к Кремлю: например, возглавлявший УБТПЭ до 2012 года Михаил Белоусов сейчас работает заместителем руководителя управления внутренней политики администрации президента.

Напомним, Навального госпитализировали 20 августа. По версии немецких врачей, его отравили ядом из группы «Новичок» — его следы обнаружили на бутылке, которую политик взял в поездку. Наличие яда на бутылке подтвердили независимые лаборатории во Франции и Швеции. Российская сторона проводит доследственную проверку, но пока не видит оснований для расследования. МИД России несколько раз заявлял, что Германия не отвечает на предложения о сотрудничестве.