СМИ могут обязать сделать свои интернет-сайты доступными для инвалидов по зрению

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому СМИ будут обязаны адаптировать свои интернет-сайты для инвалидов по зрению. Автором инициативы выступил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента.

«Проект настоящего федерального закона устанавливает, что государственные средства массовой информации обязаны обеспечить условия доступности информации для инвалидов по зрению на своих официальных сайтах в сети Интернет, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации о доступности интернет-ресурсов для инвалидов по зрению», — сообщается в пояснительной записке.

Как пишет агентство «Москва», авторы документа считают, что законопроект даст возможность расширить права инвалидов по зрению и обеспечить для слабовидящих людей доступ к информации, распространяющейся в онлайн-версиях СМИ.