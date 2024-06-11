СМИ: Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев может уйти в отставку

Федеральный Telegram-канал «Кремлёвский шептун» анонсировал возможную отставку мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. По информации инсайдеров, тагильский градоначальник может покинуть свой пост до конца 2024 года. Одним из вариантов трудоустройства называется должность вице-губернатора Свердловской области.

«Возможно, перестановки, которые теоретически могут произойти до конца текущего года, связаны с желанием “Ростеха” (“Уралвагонзавод”) завести на пост тагильского мэра своего человека, чтобы в условиях СВО полностью контролировать не только деятельность завода, но и функционирование городской власти», — рассказывают источники, уточняя, что на данный момент окончательного решения об отставке Пинаева нет.

Также собеседники издания не исключают переезд Пинаева в Магадан, к своему бывшему начальнику Сергею Носову.