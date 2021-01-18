СМИ: Мэр Каменска-Уральского переходит в областное правительство

Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков переходит на работу в правительство Свердловской области, со ссылкой на источник пишет ЕАН.

«Разумеется, никаких комментариев до подписания официальных документов не будет, но эта версия недалека от истины», — сообщил собеседник.

По словам источника, предполагается, что Шмыков в статусе одного из заместителей губернатора, возможно первого, будет курировать вопросы промышленности и АПК.

Наблюдатели отметили, что накануне Шмыков поздравлял свердловчан в эфире ОТВ с 87-летием региона. Как правило, такие PR-ходы в практику мэров не входят.﻿﻿

Сам Шмыков информацию о своём повышении пока не подтверждает, заверив издание в том, что готовится к выдвижению на новый срок, рассчитывая продолжить работу главой города. Более того, ещё в конце 2020 года областные чиновники уверяли, что поддерживают выдвижение мэра на второй срок.

Алексей Шмыкова руководит Каменском-Уральским почти 5 лет, до этого он занимал должность первого заместителя министра энергетики и ЖКХ.