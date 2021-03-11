СМИ: Матери Дениса Мантурова и Антона Вайно стали бенефициарами одной из крупнейших независимых сетей АЗС в России

69-летняя мать руководителя администрации президента Антона Вайно Татьяна Ежевская и 84-летняя мать министра промышленности и торговли Дениса Мантурова Тамара Мантурова стали бенефициарами группы компаний «Трасса», пишут «Открытые медиа».

ГК «Трасса» имеет 54 автозаправки в Москве и Подмосковье, обеспечивает топливом около пяти тысяч партнёрских АЗС по стране, а также занимается хранением и транспортировкой нефтепродуктов. «Открытые медиа» отмечают, что это один из крупнейших независимых продавцов нефтепродуктов в России с выручкой за 2019 год более чем в 60 миллиардов рублей.

По данным «Открытых медиа», в 2015 году у ГК «Трасса» возникли проблемы с погашением кредитов, в том же году собственником 50% одной из ключевых компаний ГК «Трасса» — ООО «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» — стал Евгений Максимов, старый сослуживец Мантурова, который позднее стал управлять частью активов семьи министра.

В декабре 2019 года совладелицами «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» вместо Максимова стали мать Мантурова (получила 35% компании) и мать Вайно (получила 15% компании). Источник «Открытых медиа», близкий к руководству ГК «Трасса», рассказал, что появление среди совладельцев Максимова, а позже родственников чиновников помогло компании договориться с кредиторами.

Денис Мантуров занимает пост министра промышленности и торговли России с 2012 года. Антон Вайно руководит администрацией президента с 2016 года. Оба чиновника имеют недвижимость в подмосковном посёлке «Пирогово». Мантуров — самый богатый министр российского правительства, за 2019 год он задекларировал доход в 586 миллионов рублей. Вайно заработал в 2019 году 11,5 миллиона рублей.