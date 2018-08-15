СМИ: Куйвашев, Пинаев и Абдулкадыров полетят в Магадан в гости к Носову

Делегация представителей Свердловской области отправится 25 августа в Магадан с четырёхдневной ознакомительной поездкой, пишет Ura.ru. Визит состоится в рамках соглашения о сотрудничестве регионов, которое на выставке «Иннопром» подписали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и врио губернатора Колымы, экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

«Делегацию возглавил губернатор Евгений Куйвашев. С ним на Колыму полетят представители областного правительства: министр промышленности Сергей Пересторонин, министр инвестиций Виктория Казакова, замминистра строительства Виктор Московских и другие. Нижний Тагил в делегации представят врио мэра города Владислав Пинаев, глава Горнозаводского округа Евгений Каюмов и начальник межмуниципального управления МВД России ”Нижнетагильское” Ибрагим Абдулкадыров», — пишет информагентство со ссылкой на источник.

Также, по информации издания, к делегации присоединятся представители «Корпорации развития Среднего Урала» и медных холдингов УГМК и РМК, с которыми Сергей Носов тоже заключил соглашения о сотрудничестве.

9 сентября в Магаданской области пройдут выборы, на которых Сергей Носов поборется за кресло губернатора.