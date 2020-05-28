СМИ: Главу Россельхознадзора обвинили в вымогательстве взятки в 500 тысяч долларов

Главу Россельхознадзора Сергея Данкверта обвинили в вымогательстве взятки в размере $500 тыс. за снятие ограничений поставок продукции «Млековита» из Польши, со ссылкой на источник сообщает РЕН-ТВ.

В столичное МВД обратился представитель компании: деньги, по словам источника, требуют у президента «Млековиты» Даруша Сапиньски и его представителя в России. Помимо Данкверта, к вымогательству якобы причастен его заместитель Константин Савенков. Посредником назван некий юрист Суздальцев.

«Бизнесмены сообщили, что по поводу передачи средств якобы проходили переговоры ещё в ноябре прошлого года. И даже указали ресторан на Пресненской набережной, где они имели место быть», — сказал собеседник телеканала.

В «Млековите» знакомство руководства компании с Данквертом отрицают. В Россельхознадзоре от комментариев отказались, источники «Коммерсанта» подтвердили факт подачи заявления. В руководстве польской компании РИА Новости позже опровергли информацию о том, что глава Россельхознадзора требовал деньги.