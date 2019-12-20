СМИ: Глава Нижней Салды уходит в отставку ради поста на предприятии космической отрасли

Глава Нижней Салды Елена Матвеева в ближайшее время подаст в отставку, чтобы приступить к работе на посту директора одного из предприятий космической отрасли, со ссылкой на информированный источник пишет Ura.ru.

Отмечается, что на данный момент кандидатура Матвеевой проходит согласование. Предположительно, официальный приказ о её трудоустройстве на новом месте будет подписан в январе 2020 года. После этого дума Нижней Салды объявит конкурс по подбору нового главы города. Преемник Елены Матвеевой будет избран в апреле 2020 года.