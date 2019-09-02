СМИ: Генерал Вяткин уходит с поста начальника УФСБ по Свердловской области

Руководитель УФСБ по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Вяткин вскоре покинет свой пост. Об этом пишет ЕАН, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это действительно так. Его сменщиком может стать начальник одного из региональных управлений ФСБ в Центральном федеральном округе. Счёт идёт на недели», — заявил собеседник агентства.

По данным Znak.com, уже 15 сентября на смену Вяткину в региональное управление ФСБ придёт нынешний глава УФСБ по Тульской области, генерал-майор Алексей Зиновьев.

«Прошёл путь от оперуполномоченного УФСБ России по Курганской области до начальника подразделения Центрального аппарата ФСБ России», — говорится в его биографии на сайте УФСБ по Тульской области.

Как считает источник издания, на сегодняшний день Зиновьев считается одним из самых влиятельных начальников региональных управлений ФСБ России.