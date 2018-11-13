СМИ: Футболистам Кокорину и Мамаеву грозит реальный тюремный срок

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рискуют получить тюремный срок, заявил RT футбольный комментатор Геннадий Орлов.

По его словам, Кокорина и Мамаева могут оставить под стражей до 8 февраля. Он подчеркнул, что в течение четырёх месяцев спортсмены не тренируются и вообще не двигаются, что приводит к «растренированности».

«Я был в Москве, встречался с одним следователем. Он сказал: "Нет-нет, они обязательно получат срок". Поэтому надежд мало», — сказал Орлов.

Напомним, в октябре Кокорин и Мамаев устроили драку с водителем сотрудника Первого канала, а позже — с двумя чиновниками из Минпромторга РФ. После этого спортсменов арестовали на два месяца, против них возбудили три уголовных дела по статьям «Хулиганство» и «Побои». Сейчас футболисты находятся в СИЗО «Бутырка».