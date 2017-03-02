СМИ: Футболист Александр Кокорин устроил гонки по встречной полосе в Москве

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин был остановлен сотрудниками ГИБДД Москвы. Спортсмен на своем Bentley с номерами К009АА ехал по встречной полосе на одной из московских улиц, пишет Life.ru.

Подчёркивается, что никакой необходимости выезжать на встречку в тот момент не было, так как дороги были свободны. В результате инспекторы составили на Кокорина протокол, ему грозит лишение водительских прав. Сам спортсмен свою вину не признал и вызвал на место адвоката. Его защитник намерен через суд добиться отмены административного наказания.

Напомним, футболист оскандалился летом 2016 года после провального выступления сборной России на чемпионате Европы во Франции. Кокорин и его коллега по сборной Павел Мамаев стали гостями вечеринки в Монте-Карло, на которой они якобы потратили 240 тысяч евро на шампанское.

Агентство новостей «Между строк»