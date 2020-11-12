СМИ: ФСБ задержала «террориста» из Нижнего Тагила, который обещал устроить резню на вокзале

10 ноября в Московской области сотрудники ФСБ задержали 23-летнего уроженца Кушвы и воспитанника одного из детских домов Нижнего Тагила Юрия Галлямова. Как сообщает портал 66.ru, 12 ноября его заключили под стражу и поместили в СИЗО на 2 месяца.

Напомним, 8 ноября пользователь «ВКонтакте» Андрей Архипов, который представился Юрием Галлямовым, сообщил в паблике «ЧП Нижний Тагил» о якобы готовящемся массовом расстреле на одном из вокзалов Екатеринбурга. В переписке с редакторами мужчина заявил, что готов устроить «массовый расстрел за отца Сергия» и «будет всех резать, как в Керчи», очевидно имея в виду трагедию в керчинском политехническом колледже в октябре 2018 года.

Известно, что Юрий Галлямов был задержан в сентябре этого года за ложные сообщения о минировании Храма на Крови, спорткомплекса «Динамо» и Среднеуральского женского монастыря.

В 2018 году Галлямов был осуждён Тагилстроевским райсудом Нижнего Тагила и приговорён к 250 часам обязательных работ за кражу двух телевизоров из квартиры.