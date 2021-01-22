СМИ: Депутат Госдумы, впавший в кому и умерший от коронавируса, успел проголосовать за 8 законопроектов

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Ваха Агаев, скончавшийся от последствий коронавируса 23 сентября, в этот же день успел проголосовать за принятие восьми законопроектов, со ссылкой на данные из официальной системы учёта и анализа результатов голосований депутатов на заседаниях пишут «Открытые медиа».

Ранее РИА Новости сообщали, что перед смертью 67-летний Агаев находился в коме. При этом в системе Госдумы отмечено, что депутат голосовал не только 23 сентября, но и 22, 16 и 15 сентября.

Другой депутат Госдумы — замруководителя фракции КПРФ Валентин Шурчанов, который умер после перенесённого коронавируса 18 декабря на 74-м году жизни, — по данным системы, принимал участие в законотворческой деятельности до середины декабря. Депутат голосовал на заседаниях парламента 16 декабря, за два дня до собственной смерти, а также 15, 9 и 8 декабря. При этом последние три недели перед смертью депутат находился в тяжёлом состоянии, писал ТАСС со ссылкой на лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Зампред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев в беседе с «Открытыми медиа» предположил, что за Агаева могли проголосовать его коллеги, занимающие соседние кресла.

«Он же с единороссами рядом сидел, они могли проголосовать. Он был человек общительный, со всеми дружил», — рассуждает депутат.

Вице-спикер Госдумы единоросс Александр Жуков в свою очередь сообщил, что голосовать депутаты друг за друга не могут.