СМИ: Бывший вице-мэр Екатеринбурга займёт место главы свердловского города

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик в ближайшее время может возглавить Среднеуральск. Об этом сообщили URA.ru и Znak.com со ссылкой на свои личные источники во властных структурах.

Сейчас Ковальчик занимает должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга. По данным СМИ, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сделал ему предложение о переходе на новую должность 13 января.

«Перед Ковальчиком поставлена задача навести порядок в городе. Если ничего не изменится, то с 18 января он приступит к работе в качестве первого вице-мэра Среднеуральска», — рассказал один из источников.

Действующий глава города Андрей Зашляпин подаст в отставку, а Ковальчик автоматически станет врио мэра до того, как его изберёт городская дума, анонсируют источники.

К нынешнему мэру Среднеуральска у прокуратуры есть ряд вопросов — например, о том, что глава уральского города после перехода на муниципальную службу передал часть своего бизнеса в управление родственникам.

В конце прошлого года Зашляпин встречался с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. По словам источника, именно тогда было принято решение, что он всё-таки уйдёт в отставку в этом году.