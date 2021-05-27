«Смертельный маркетинг и хайп в соцсетях». В Екатеринбурге стартовал онлайн-форум «Svoya колея» для предпринимателей

Сегодня, 27 мая, в рамках Уральской бизнес-недели стартовал большой онлайн-форум «Svoya колея». Мероприятие организовано Министерством инвестиций и развития Свердловской области и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Среди приглашённых спикеров — рок-музыкант Вадим Самойлов, лётчик-космонавт Сергей Рязанский, основатель «управленческих поединков» Владимир Тарасов, эксперты по соцсетям и ораторскому мастерству.

Гости обсудят новые векторы в развитии экономики, инструменты господдержки, вирусный маркетинг, хайп и работу в соцсетях.

«Форумы и мероприятия фонда с участием лидеров мнений, известных предпринимателей — востребованный формат нашей работы с предпринимательским сообществом. В них принимают участие тысячи уральских бизнесменов. Так, в прошлом году онлайн-коннект “Самое время” привлёк свыше 4 тысяч участников, а бизнес-неделя в целом — более 25 тысяч человек. В этом году на форуме “Svoya колея” мы ожидаем порядка 5000 участников», — отмечает директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Прямую трансляцию с форума можно посмотреть по ссылке svoyakoleya.online/broadcast.