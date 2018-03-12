Смертельное ДТП и пьяные водители. Сводка ГИБДД за праздничные дни

За минувшие праздничные дни на дорогах области выявлено 350 фактов управления автомобилем нетрезвыми водителями. При этом 84 водителя отказались от прохождения освидетельствования, ещё 37 были задержаны в состоянии опьянения за рулём уже повторно. Алкоголь стал причиной смертельного ДТП, которое произошло днём 9 марта в городе Кушва. По информации пресс-службы областной ГИБДД, нетрезвый водитель на Volkswagen Passat совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая от полученных травм скончалась на месте аварии.

В Нижнем Тагиле с 8 по 11 марта 2018 года сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 26 водителей с признаками опьянения, из них 10 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Три водителя сели за руль в состоянии опьянения повторно. В настоящее время решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности. 14 водителей задержаны за управление автомобилем без прав.