Смелый спектакль о современных школьниках готовят в Новом Молодёжном театре 

В Новом Молодёжном театре Нижнего Тагила в эти выходные состоится премьера музыкального спектакля о жизни современных подростков по пьесе Дины Синдерос «Всем, кого касается» (12+). Работает над постановкой режиссёр из Красноярска Никита Рак.

По сюжету пьесы привычная жизнь подростков образцового класса элитной гимназии переворачивается с ног на голову, когда к ним приходят учиться два новых ученика из детского дома. Новички с непростой репутацией и странным способом общения меняют устоявшуюся систему в классе и школе. «Благополучным» гимназистам предстоит пройти путь от сопротивления и отторжения до понимания и принятия друг друга.

«Мне важно было найти пьесу про школу, подростков, молодёжь. Такого материала сегодня, к сожалению, не так много. А пьеса “Всем, кого касается” срезонировала. Здесь есть главное — это попытка поговорить о проблемах современных школьников не через шок и отрицание за счёт погружения в маргинальную среду, а через понимание, — говорит режиссёр постановки Никита Рак. — Мне нравится сегодняшнее поколение, так называемые зумеры. Они, с одной стороны, не навязывают никому ничего: никто никого не бьёт за то, что кто-то слушает не ту музыку, например, как это было раньше. Но, с другой стороны, и заинтересованности в другом человеке всё меньше и меньше. Почему-то пропал диалог — и в жизни, и в театре. Вот это проблема, о которой в том числе говорит пьеса Дины Синдерос».

Спектакль будет очень музыкальным, обещают в театре. Артисты вживую, под живой звук исполнят кавер-версии современных хитов.

Премьерные показы состоятся 8 и 9 октября в 18:00. Билеты можно приобрести в кассах или на сайте театра.