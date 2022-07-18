«Случился инфаркт, он начал тонуть». В Нижнем Тагиле медики 30 минут боролись за жизнь молодого мужчины на глазах очевидцев 

В Нижнем Тагиле в пятницу, 15 июля, на пляже Тагильского пруда возле отеля Demidov Plaza начал тонуть мужчина. Спасатели оперативно прибыли на место ЧП и достали мужчину из воды на берег, где к реанимации приступили подоспевшие медики скорой помощи.

За жизнь 30-летнего мужчины врачи боролись около 30 минут, но спасти его не удалось. Как сообщили в Центре защиты населения и территории города, у купающегося в пруду мужчины случился инфаркт.

«На месте были очевидцы, которые показали прибывшему на катере спасателю примерную зону, где можно было обнаружить человека. В том месте, куда нырял мужчина, глубина пруда около трёх метров. Как позже выяснилось, у мужчины случился инфаркт и он начал тонуть, но не набрал воды в лёгкие, поэтому находился на глубине около полутора метров от поверхности. Когда водолаз доставил мужчину к берегу, его уже ждали подоспевшие медики, которые тут же приступили к реанимации. С момента вызова до момента, когда мужчину достали из воды на берег, прошло 7 минут. Несмотря на усилия медиков, мужчину спасти не удалось», — рассказал АН «Между строк» руководитель Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил Сергей Копёркин.

Как отмечают спасатели, с начала купального сезона на в Свердловской области воде погибли 16 человек, в том числе 5 детей.